Россия готовится к размещению ракет США средней и меньшей дальности в Европе

В ходе своего выступления на заседании Госдумы в четверг, 11 июля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия начинает готовиться к размещению американских ракет средней и меньшей дальности в Европе. По словам дипломата, Москва уже реализует ответные меры в связи с планами Вашингтона.

Замглавы внешнеполитического ведомства считает, что США «с тремятся использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира » и поэтому не хотят связывать себя какими-либо ограничениями в стратегической сфере, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).