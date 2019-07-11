Россия готовится к размещению ракет США средней и меньшей дальности в Европе

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры на действия Вашингтона.

Фото : ТАСС/В.Кутахов

В ходе своего выступления на заседании Госдумы в четверг, 11 июля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия начинает готовиться к размещению американских ракет средней и меньшей дальности в Европе. По словам дипломата, Москва уже реализует ответные меры в связи с планами Вашингтона.

Замглавы внешнеполитического ведомства считает, что США «стремятся использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира» и поэтому не хотят связывать себя какими-либо ограничениями в стратегической сфере, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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