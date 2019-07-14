Поиски пятилетнего россиянина в Польше стали крупнейшими в истории страны

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Поисково-спасательная операция проходит с 10 июля, когда было обнаружено тело 32-летнего отца мальчика.

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Фото, видео : rdc.pl

Поиски пятилетнего россиянина Давида Жуковского стали самыми крупными за всю историю Польши, сообщил журналистам официальный представитель комендатуры полиции Варшавы Сильвестр Марчак. По его словам, в ходе поисково-спасательной операции уже обследованы более трех тысяч гектаров. В ней также принимают участие вертолеты и беспилотники.

rdc.pl

Мальчика в последний раз видели вечером 10 июля, когда отец забрал его на серебристом легковом автомобиле Skoda в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Позже тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде. По версии полиции, он совершил самоубийство. Польским властям уже досконально известен путь, который в ночь пропажи ребенка проделал отец Давида. В ходе поисков была обнаружена и сама машина — она была закрыта, а ребенка в ней не было.

rdc.pl

Тем временем польские СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, сообщили о домашнем насилии, которому мог подвергаться Давид. В польском МВД пока не опровергли и не подтвердили эти данные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже пятилетнего россиянина в Польше.

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