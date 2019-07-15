В Петербурге стычками со стражами порядка обернулся футбольный матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Тамбов», который проходил 14 июля. Инцидент произошел на «Газпром Арене» во время перерыва. Одного из болельщиков «сине-бело-голубых» задержали за неподобающее поведение.

После этого сотни других фанатов попытались отбить его у ОМОНа. В итоге, нескольких нарушителей порядка задержали, но затем — выпустили. Разрешить конфликт помогла служба безопасности «Зенита». Возмутители спокойствия были выведены за территорию стадиона. Матч закончился победой петербургской команды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким был матч между командами «Зенит» и «Тамбов».