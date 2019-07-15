Видео: Стычка болельщиков с сотрудниками ОМОН произошла на матче «Зенит» — «Тамбов»

, 7:29 Эфирная новость 85

Во втором тайме футбольного матча, который прошел 14 июля на «Газпром Арене» в Петербурге, были задержаны несколько болельщиков «сине-бело-голубых».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Пятый канал

В Петербурге стычками со стражами порядка обернулся футбольный матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Тамбов», который проходил 14 июля. Инцидент произошел на «Газпром Арене» во время перерыва. Одного из болельщиков «сине-бело-голубых» задержали за неподобающее поведение.

После этого сотни других фанатов попытались отбить его у ОМОНа. В итоге, нескольких нарушителей порядка задержали, но затем — выпустили. Разрешить конфликт помогла служба безопасности «Зенита». Возмутители спокойствия были выведены за территорию стадиона. Матч закончился победой петербургской команды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким был матч между командами «Зенит» и «Тамбов».

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

8:25
«Лера, спи спокойно»: Разин пригрозил раскрыть все секреты Кудрявцевой
8:14
Видео: Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море
8:03
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
7:56
Видео: Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
7:49
Бахрейн намерен инвестировать в Крым 500 миллионов евро
7:42
Видео: Эрдоган назвал приобретение С-400 важнейшей сделкой для Турции

Сейчас читают

Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!
А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем
Звезда «Универа» Валентина Рубцова раскритиковала последний сезон «Черного зеркала»

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги