Видео: В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку

, 8:37 Эфирная новость 61

В Министерстве планируют создать и поддерживать интернет-школы русского языка, открытые курсы в сети, а также различные игры и онлайн-тренажеры для жителей Папуа — Новой Гвинеи.

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Фото, видео : ТАСС / BarcroftMedia, Пятый канал

В российском Министерстве образования идет серьезная борьба на конкурсе грантов. Программа направлена на поддержку интернет-школ русского языка. И как раз в этом направлении появилось экзотическое предложение — популяризация русской культуры в Папуа — Новой Гвинее. Интересно, что некоторые русские слова там остались еще со времен легендарного путешественника Миклухо-Маклая. О перспективах проекта узнала корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что советник Владимира Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию.

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