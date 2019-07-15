Видео: В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку

В российском Министерстве образования идет серьезная борьба на конкурсе грантов. Программа направлена на поддержку интернет-школ русского языка. И как раз в этом направлении появилось экзотическое предложение — популяризация русской культуры в Папуа — Новой Гвинее. Интересно, что некоторые русские слова там остались еще со времен легендарного путешественника Миклухо-Маклая. О перспективах проекта узнала корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что советник Владимира Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию.