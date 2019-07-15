Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Якутии

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Авария произошла на 138 километре федеральной автодороги «Вилюй» утром в понедельник, 15 июля.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Грузовик врезался в микроавтобус на 138 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Якутии утром в понедельник, 15 июля. В результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, сообщает ТАСС.

По информации агентства, произошло лобовое столкновение. Предположительно, речь идет о микроавтобусе Toyota Hiace и грузовике Mitsubishi Canter. На месте аварии работают следователи. Информация уточняется.

МЧС России

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Башкирии, в результате которого погибли не менее шести человек.

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