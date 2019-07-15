Фото: звезда «Зачарованных» пришла на украинский кинофестиваль в платье-зоопарке

Исполнительница роли Пэйдж в культовом сериале «Зачарованные» посетила кинофестиваль в Одессе. Для появления на красной дорожке Роуз МакГоуэн выбрала весьма смелый наряд.

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На открытии фестиваля 45-летняя актриса появилась в зеленом платье в пол со сложным «природным» принтом. На подоле наряда Роуз можно рассмотреть львов, слонов и тигров. Дополняют образ массивные желтые серьги.

Facebook @odesaiff

В рамках фестиваля МакГоуэн провела творческую встречу и мастер-класс с ретроспективой картин со своим участием, а также дала интервью украинской прессы. Стоит отметить, что для этих мероприятий звезда «Зачарованных» выбрала более лаконичные образы — светлый комбинезон для встречи с поклонниками и молочного цвета жакет с рваными джинсами для беседы с журналистами.

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