Фото: звезда «Зачарованных» пришла на украинский кинофестиваль в платье-зоопарке

, 9:30 Фото 37

На наряде Роуз МакГоуэн без труда можно разглядеть изображения различных африканских животных.

Фото : Instagram @rosemcgowan

Исполнительница роли Пэйдж в культовом сериале «Зачарованные» посетила кинофестиваль в Одессе. Для появления на красной дорожке Роуз МакГоуэн выбрала весьма смелый наряд.

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На открытии фестиваля 45-летняя актриса появилась в зеленом платье в пол со сложным «природным» принтом. На подоле наряда Роуз можно рассмотреть львов, слонов и тигров. Дополняют образ массивные желтые серьги.

Facebook @odesaiff

В рамках фестиваля МакГоуэн провела творческую встречу и мастер-класс с ретроспективой картин со своим участием, а также дала интервью украинской прессы. Стоит отметить, что для этих мероприятий звезда «Зачарованных» выбрала более лаконичные образы — светлый комбинезон для встречи с поклонниками и молочного цвета жакет с рваными джинсами для беседы с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощница Петросяна показала обувь, которую оценили в 50 тысяч рублей.

Фото: звезда «Зачарованных» пришла на украинский кинофестиваль в платье-зоопарке

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Facebook @odesaiff

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Facebook @odesaiff

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