Установлена личность второго погибшего в крушении вертолета с главой ФСЛА

, 11:14 Эфирная новость 31

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения винтокрылой машины.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

На месте крушения вертолета в подмосковном Солнечногорске работает Следственный комитет, заведено уголовное дело.

В катастрофе погибли два человека. По предварительной версии — жесткая посадка могла произойти из-за нарушения правил безопасности полета. Уже известно, что в салоне находился один из опытных летчиков страны — президент федерации сверхлегкой авиации.

К утру понедельника удалось установить личность второго погибшего - это ведущий инженер в студенческом конструкторском бюро МГТУ Олег Чернигин.

Вся последняя информация у Валентина Трушнина.

Опубликовано видео с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА (18+)

Судя по характеру повреждений, вертолет падал с большой вертикальной скоростью. Удар был очень сильный. После столкновения с землей одного из пилотов выбросило из кабины, второго зажало внутри. Оба погибли на месте.

Они вылетели вечером с аэродрома Шевлино (это Солнечногорский район Московской области) и сесть должны были там же. Но рухнули на поле в пяти километрах от аэродрома. Пока никаких официальных версий. При этом Robinson — довольно надежный аппарат, а экипаж был — более, чем опытный.

Один из пилотов — президент Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Доктор технических наук. Летчик-испытатель, автор 105 научных работ и 11-ти изобретений, связанных с легкой авиацией. Это он научил Владимира Путина управлять дельталетом и сидел за его спиной во время знаменитого полета с редким видом журавлей — стерхами — на мотодельтаплане, который, кстати, сделал сам. В общей сложности, во время обучения он провел в небе с президентом больше 14 часов.

«Плохо, когда уходят такие люди»: вице-президент ФСЛА о гибели Игоря Никитина

Выбор президента был, конечно, не случаен. Никитин был, пожалуй, лучшим профессиональным инструктором в нашей стране. Его налет только на мотодельтапланах составлял свыше двух с половиной тысяч часов. Последние годы он делал все, чтобы возродить в России советскую систему обучения полетам на машинах такого класса. Мечтал, чтобы в каждом регионе страны — от Дальнего Востока и до Калиниграда — появились новые профессиональные инструкторы.

В последнем интервью Игорь Никитин рассказывал о том, как сделать легкую авиацию по-настоящему народной, доступной для простых людей.

«Вот человек с Сахалина, он не поедет в Москву учиться на дельталет. Он будет учиться на Сахалине. Тот, кто с Камчатки, тот будет учиться у инструктора на Камчатке», — объяснял тогда Никитин.

Коллеги погибших выразили свои соболезнования в связи с трагедией. Новость о катастрофе застала большую часть российской федерации сверхлегкой авиации в Кургане, где проходят международные соревнования.

Всю ночь и до самого утра на месте трагедии работали специалисты следственного комитета. Возможно, что первые версии случившегося озвучат уже сегодня. Пока возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух человек.

 

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