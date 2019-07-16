Где на территории России можно увидеть последнее в 2019 году лунное затмение

Частичное затмение начнется 16 июля в 21:43 по московскому времени, когда Луна коснется земной полутени. Оно будет плохо различимо невооруженным глазом, но по мере приближения спутника к Земле потемнение станет более заметным. В 23:01 по московскому времени Луна полностью погрузится в земную полутень, а затем коснется и земной тени, что станет началом частичного затмения.

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Максимальная фаза наступит в 00:31 17 июля, когда чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Эта фаза продлится до 2:00, пока Луна полностью не выйдет из полутени. В 3:17 по московскому времени наступит конец затмения.

Лучше всего наблюдать за этим небесным явлением будет из Крыма или с Северного Кавказа. Кроме того, если над Москвой не будет облаков, то и жители столицы смогут воочию посмотреть на лунное затмение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоит делать, а от чего следует воздержаться в предстоящее полнолуние.