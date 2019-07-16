Хоккеист Александр Овечкин подарил родителям стадо овец

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Первая партия животных уже приехала на участок.

Фото : Zuma\TASS

Известный российский хоккеист Александр Овечкин живет в США вместе с супругой Анастасией Шубской и их десятимесячным сыном. Родители спортсмена также по большей части находятся в Штатах, а большой дом в Истринском районе Подмосковья посещают редко.

Недавно известный хоккеист подарил родителям редкую породу овец и большой участок площадью примерно 40 соток. Скорее всего, животные будут пастись именно там, сообщает Teleprogramma.pro.

Известно, что овцы, которых Александр приобрел для родителей, относятся к отечественной фроловской породе. Этих животных легко откормить, к тому же, они редко болеют. Мясо этих овец считается очень востребованным, так как не имеет специфического запаха.

Первая партия животных уже приехала на участок родителей Александра в Подмосковье.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты пришли в восторг от фото Овечкина с голым торсом и Шубской в бикини.

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Хоккеист Александр Овечкин подарил родителям стадо овец

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