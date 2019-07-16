Названы причины тарана Дворцовой набережной «Метеором» в Петербурге

, 11:10 Эфирная новость 84

Теплоход получил не очень серьезные повреждения и уже в ближайшие выходные выйдет на рейс. Пассажиры в результате инцидента не пострадали.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал

В петербургской компании «Нева-Трэвел» назвали причину, по которой пассажирский теплоход «Метеор» накануне врезался в гранитную набережную у Зимнего дворца.

Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

По словам руководства фирмы, к аварии привела ошибка капитана. Он неправильно рассчитал скорость судна и силу течения — в итоге столкновения избежать не удалось. Впрочем, это не помешало «Метеору» благополучно пришвартоваться к берегу. Никто не пострадал. Все пассажиры высадились на причале. Уже к выходным теплоход отремонтируют и он вновь выйдет на линию.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры столкновения «Метеора» с опорой Дворцовой набережной.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

11:51
В машину Екатерины Стриженовой въехал грузовик
11:44
Актер из «Бэтмена: Начало» уснул во время съемок и умер
11:36
Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника
11:31
Бывшая жена Валерия Меладзе похвасталась роскошным ремонтом в доме
11:21
Видео: лесной пожар стал причиной эвакуации 10 тысяч человек
11:14
Украинский депутат впечатлен московским гостеприимством

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги