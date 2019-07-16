Названы причины тарана Дворцовой набережной «Метеором» в Петербурге

В петербургской компании «Нева-Трэвел» назвали причину, по которой пассажирский теплоход «Метеор» накануне врезался в гранитную набережную у Зимнего дворца.

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По словам руководства фирмы, к аварии привела ошибка капитана. Он неправильно рассчитал скорость судна и силу течения — в итоге столкновения избежать не удалось. Впрочем, это не помешало «Метеору» благополучно пришвартоваться к берегу. Никто не пострадал. Все пассажиры высадились на причале. Уже к выходным теплоход отремонтируют и он вновь выйдет на линию.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры столкновения «Метеора» с опорой Дворцовой набережной.