Новый способ оплаты вывоза мусора хотят предложить россиянам

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Правительство обсуждает инициативу, согласно которой стоимость за данную услугу будет рассчитываться в зависимости от количества баков.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, RF Investigative Committee, Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Новый способ расчета стоимости вывоза мусора хотят предложить россиянам в ближайшее время, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора». По информации телеканала, сейчас в правительстве обсуждают инициативу, согласно которой сумма оплаты за данную услугу будет зависеть от количества баков, установленных на контейнерной площадке.

«Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату», — уточнил исполнительный директор «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

Получившуюся сумму будут равномерно распределять между офисами и квартирами, использующими конкретную площадку. Таким образом, стоимость вывоза мусора станет более «справедливой», считает представитель организации.

Сегодня тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления. После этого сумма делится на количество дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о строительстве 200 комплексов по переработке мусора.

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