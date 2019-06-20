Владимир Путин во время «Прямой линии» уделил серьезное внимание проблему накопления и переработки мусора. По словам президента, проблема не решалась несколько десятилетий.

Глава государства уверен, ждать 20 лет для ее решения невозможно. Поэтому в бюджет уже заложены средства на реализацию долгосрочной программы по переработке мусора.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Так, по словам президента в ближайшие годы в России планируется построить 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования программы более 300 миллиардов рублей. И только треть необходимого объема планируется выделить из бюджета. Остальные средства планируют привлечь из бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем, по словам Владимира Путина, состоит главная цель реализации нацпроектов.