Симоньян резко ответила на «инфобомбу CNN» о связи Ассанжа с российскими СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко ответила на информацию канала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж встречался с «хакерами мирового уровня» и некоторыми руководителями ее телеканала. Свое мнение относительно «информационной бомбы» зарубежной прессы она высказала на своем канале в Telegram.
Тот факт, что сотрудники телеканала действительно приносили различные предметы Ассанжу, Маргарита с готовностью подтверждает и даже приводит подробный список. По ее словам, в посольство Эквадора для основателя WikiLeaks доставлялись различные носители информации — дискеты, флешки, распечатанный текст. Также проносились «техсредства, конфеты и прочие передачки».
Джулиан Ассандж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Мужчина опасался экстрадиции в Швецию, где в 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании нескольких женщин — Ассанж убежден, что потерпевшие дали ложные показания под давлением властей. Также Джулиан Ассандж известен публикацией разоблачающих правительство США статей о действиях американской стороны во время военных операций в Афганистане и Ираке.
Сейчас мужчина приговорен к отбыванию 11,5 месяца заключения в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. И Швеция, и США требуют экстрадиции Ассанджа на свою территорию. Как стало известно 16 июля, британская сторона пообещала не высылать Джулиана Ассанджа в страны, где законодательством предусматривается смертная казнь.