Симоньян резко ответила на «инфобомбу CNN» о связи Ассанжа с российскими СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко ответила на информацию канала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж встречался с «хакерами мирового уровня» и некоторыми руководителями ее телеканала. Свое мнение относительно «информационной бомбы» зарубежной прессы она высказала на своем канале в Telegram.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила», — цитирует Симоньян RT.

Тот факт, что сотрудники телеканала действительно приносили различные предметы Ассанжу, Маргарита с готовностью подтверждает и даже приводит подробный список. По ее словам, в посольство Эквадора для основателя WikiLeaks доставлялись различные носители информации — дискеты, флешки, распечатанный текст. Также проносились «техсредства, конфеты и прочие передачки».

«Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?» — пишет Симоньян.

Джулиан Ассандж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Мужчина опасался экстрадиции в Швецию, где в 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании нескольких женщин — Ассанж убежден, что потерпевшие дали ложные показания под давлением властей. Также Джулиан Ассандж известен публикацией разоблачающих правительство США статей о действиях американской стороны во время военных операций в Афганистане и Ираке.

Сейчас мужчина приговорен к отбыванию 11,5 месяца заключения в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. И Швеция, и США требуют экстрадиции Ассанджа на свою территорию. Как стало известно 16 июля, британская сторона пообещала не высылать Джулиана Ассанджа в страны, где законодательством предусматривается смертная казнь.