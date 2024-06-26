Неожиданный поворот: почему Ассанжа решили выпустить из тюрьмы

Через пару часов на небольшом островке Сайпан в Тихом океане начнется слушание дела, которое станет мировой сенсацией как минимум на ближайшие сутки. Свободу может получить глава WikiLeaks и главный разоблачитель американских секретных служб Джулиан Асандж.

Ему грозило 175 лет тюрьмы, но, похоже, удалось договориться. Как именно, никто точно не знает. Что оказалось дороже жизни личного врага Вашингтона — непонятно. Версий много, самые реальные у корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Джулиан Ассанж сидит в самолете и может, например, посмотреть в иллюминатор. А может и не смотреть, это как он захочет. Для нас это норма, для него — роскошь, счастья выбора человек был лишен 12 лет. В аэропорту Бангкока, где нужна пересадка, он останавливается на трапе и полной грудью вдыхает воздух. Обычный воздух.

«Джулиан еще не совсем вернулся домой, в Австралию, так что ему еще предстоит пройти небольшой путь. Он с нетерпением ждет возможности провести время со своей семьей и быть свободным, чтобы на его лицо падал солнечный свет, чтобы он мог слушать пение птиц, купаться в океане в Австралии», — говорит брат журналиста Габриэль Шиптон.

Эта история длится так долго, что у многих из нас за это время выросли дети. Поэтому вспомним, кто вообще такой Ассанж. В 2010-м гражданин Австралии опубликовал на своем сайте WikiLeaks материалы о, мягко скажем, неоднозначных действиях США в Ираке и Афганистане. И понеслось.

Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 статьям за раскрытие секретных данных, Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы. Вдобавок в Швеции некая дама обвинила в изнасиловании — чтобы легче было поймать и привезти в США.

В июне 2012 года Ассанжу удалось скрыться на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он жил там семь лет, а потом бунтаря попросили на выход, где его радостно встретила британская полиция, препроводив в кутузку.

«Я только что вышел из тюрьмы Белмарш, и, надеюсь, это мой последний визит к Джулиану в эту тюрьму, где он провел пять лет, два месяца и две недели», — передавал главный редактор WikiLeaks Кристин Храбнссон.

Выйти из британской тюрьмы Белмарш, где Ассанж провел 1901 день, ему помогла сделка с Вашингтоном. Ее должны оформить сегодня на крохотном американском острове, затерянном в океане неподалеку от Австралии, в которой Ассанжа все это время ждала жена.

«Главное, что сделка предполагала учитывать уже отбытый срок — если он ее подпишет, то сможет выйти на свободу. Он станет свободным человеком после того, как сделка будет подписана судьей», — подчеркнула супруга журналиста Стелла Ассанж.

По условиям сделки Ассанж признает вину в небрежном обращении с конфиденциальной информацией — это не 175, а всего пять лет тюрьмы. А Вашингтон откажется от остальных обвинений. Пять лет Ассанж уже отсидел, поэтому будет свободен и может идти на все четыре стороны.

Если Штаты в последний момент не передумают.

«Это пока только сделка о признании вины. Так что мы должны быть осторожны, поскольку конец еще не наступил. Хотя я не хочу, чтобы из Австралии, если я оскорбляю Коран, меня отправляли в Эр-Рияд, или если я оскорбляю китайскую компартию, меня отправляли в Пекин, или гражданина Австралии, нарушившего закон США, отправляли в США», — отметил депутат от оппозиции Австралии Барнаби Джойс.

Но что же такое произошло, почему все так поменялось? Ассанж попал в заточение за информацию о делишках президента Джорджа Буша, провел в этом заточении весь срок президента Барака Обамы, весь срок Дональда Трампа и почти весь срок Байдена. Что заставило теперь пойти на сделку?

«Это очень опытный хакер, это человек, который много-много лет занимался хакингом, был активным участником многих „черных“ форумов, это известно из публичных источников. Это человек, который много что мог предоставить американскому правительству, и, скорее всего, предоставил», — заявил адвокат Аркадий Бух.

Предложил ли Ассанж нынешним властям какой-то еще компромат на оппонентов? Или все объясняется проще?

«Власти не хотели больше тянуть с делом Ассанжа. Если бы он умер в тюрьме, это было бы, мягко говоря, не очень хорошо. Они хотели решить вопрос с Ассанжем до выборов, потому что для них это стало бы большим политическим плюсом», — сказал отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.

Умереть в тюрьме шансы, признаться, были. Ассанж внешне сильно постарел и, как сообщается, испытывает немалые проблемы со здоровьем. Не отпусти Байден его сейчас, оппоненты говорили бы, что он уморил Ассанжа. А так демократы получат дополнительные голоса на выборах за великодушие и миролюбие. Если, опять же, не передумают: до Австралии-то Ассанж пока не доехал.