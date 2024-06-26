«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа

Спустя 12 лет дело основателя сайта WikiLeaks закрыто. Суд одобрил сделку журналиста и Минюста, согласно которой Ассанж признал вину в нарушении закона о шпионаже. И больше не проронил ни слова — слишком дорого ему обошлись прошлые откровения.

На что еще ради освобождения пришлось пойти главному разоблачителю Штатов, рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

В черном отглаженном костюме, с легкой улыбкой на лице Джулиан Ассанж вдыхает воздух свободы на Сайпане — одном из Северных Марианских островов. Уверенно шагает сквозь толпу журналистов, которые пытаются получить комментарий.

Но теперь основатель WikiLeaks хранит молчание. Откровенность стоила ему 12 лет в заключении: семь он провел, прячась в посольстве Эквадора в Великобритании, еще пять отбывал в тюрьме строгого режима в камере два на три метра.

Лететь на суд обычным самолетом с другими пассажирами ему запретили. Прибыл на частном джете, который оплатило австралийское правительство.

«Мы участвовали и отстаивали интересы Австралии, используя все соответствующие каналы для достижения положительного результата. Его дальнейшее пребывание в тюрьме ничего не даст, и мы хотим, чтобы он вернулся домой в Австралию», — отметил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Ассанж должен компенсировать 520 тысяч долларов. Рейс VJT199 стал в этот день самым отслеживаемым в онлайн-сервисе.

Ради свободы Джулиан Ассанж пошел на сделку с американским правосудием. Заседание обещали сделать открытым, но в зал пустили только 25 журналистов и тем запретили вести съемку.

Джулиан Ассанж, как и ожидалось, признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Правда, упомянул, что полагал, американская конституция гарантирует ему свободу слова.

Сделка прошла успешно. Ассанж частично признал вину, а суд зачел ему пять лет британской тюрьмы в качестве наказания. Дело закрыто.

За годы заключения основателя WikiLeaks по всему миру сформировалось движение людей, поддерживающих Джулиана. Отец Ассанжа благодарил их в прямом эфире в черной шапке-ушанке, где вместо кокарды — изображение Джулиана с заклеенным ртом.

«Американская конституция в своей лучшей части содержит закон о правах, и первым из них, самым важным, является закон о свободе слова. Вы не можете называть себя цивилизацией, если вы действуете вне конституции. Это просто невозможно», — считает Джон Шиптон.

Из здания суда основатель WikiLeaks выходит, снова не проронив ни слова, лишь помахал журналистам. За опубликованные данные о преступлениях США в Ираке и Афганистане, тайных тюрьмах ЦРУ в совокупности обвинений в США Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы.

«Преследование Джулиана Ассанжа — беспрецедентный случай за 100 лет существования закона о шпионаже. Соединенные Штаты никогда не использовали его для преследования издателя или журналиста. Ассанж раскрыл правдивую, важную информацию, в том числе показал, что Соединенные Штаты совершили военные преступления. И он сильно пострадал из-за своей борьбы за свободу слова, за свободу прессы», — заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак.

«Это посылает тревожный сигнал журналистам от американского правительства: если вы попытаетесь разоблачить нашу ложь, разоблачить то, что мы сделали неправильно как правительство, мы придем за вами, где бы вы ни находились, независимо от того, гражданин ли вы США, журналист или журналист другой страны», — считает подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен.

Громкое освобождение Ассанжа состоялось аккурат накануне первых предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Байдена и Трампа. По мнению экспертов, так демократы пытаются набрать себе очки: про обвинительный приговор в американских СМИ говорят вскользь, а в заголовки выносят «Ассанжа освободили».

Виновный, но свободный, он уже вылетел в Австралию к жене и детям. А сайт WikiLeaks заявил, что продолжит работу.