Ассанж признал себя виновным в шпионаже
Съемка в зале суда была запрещена.
Фото: Reuters / Issei Kato
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Заседание по делу журналиста и создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан. Об этом сообщило агентство Reuters.
Около 25 представителей СМИ пустили в зал суда, но им запретили вести видеосъемку. В ходе процесса Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении Закона о шпионаже.
Издание The Washinghton Post передает, что журналист в этот момент сидел, сложив руки, а его лицо не показывало каких-то эмоций.
Газета The Guardian пишет, что Ассанжа обязали дать распоряжение WikiLeaks уничтожить секретную информацию. Это было частью условий сделки.
Джулиан Ассанж — основатель платформы WikiLeaks, где в 2010 году были опубликованы секретные видеоматериалы с преступлениями американских военных в Ираке, в том числе — убийствами мирных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего.
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