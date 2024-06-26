Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Заседание по делу журналиста и создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан. Об этом сообщило агентство Reuters.

Около 25 представителей СМИ пустили в зал суда, но им запретили вести видеосъемку. В ходе процесса Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении Закона о шпионаже.

Издание The Washinghton Post передает, что журналист в этот момент сидел, сложив руки, а его лицо не показывало каких-то эмоций.

Газета The Guardian пишет, что Ассанжа обязали дать распоряжение WikiLeaks уничтожить секретную информацию. Это было частью условий сделки.

Джулиан Ассанж — основатель платформы WikiLeaks, где в 2010 году были опубликованы секретные видеоматериалы с преступлениями американских военных в Ираке, в том числе — убийствами мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего.