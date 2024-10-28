Ситуация по всему миру выходит из-под контроля США.

Правительство Украины может рухнуть в любой день, сдаться киевский режим способен даже после «дуновения ветра». Такое заявление сделал отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа архитектор Джон Шиптон в интервью РИА Новости.

Он указал на нынешние проблемы Соединенных Штатов. В частности, из-под контроля Вашингтона сейчас выходит ситуация по всему миру. Так, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, а Киев уже не такой крепкий, отметил он.

«Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — сказал он.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о сроках проведения выборов на Украине.