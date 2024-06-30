Тюрьма и любовь: жизнь Джулиана Ассанжа после 12 лет мытарств

Основатель WikiLeaks пошел на сделку, чтобы избежать 175 лет тюрьмы в США, то есть смерти. Теперь он воссоединился со своей семьей, которая ждала его все эти годы. Как это было?

Сенсация недели — Джулиан Ассанж на свободе. Основатель WikiLeaks, журналист, за чьей судьбой и борьбой за право на доступ к информации следил весь мир, вернулся в родную Австралию спустя 12 лет мытарств. Последние пять он и вовсе провел в тюрьме строго режима «Белмарш» в Британии среди особо опасных преступников. При этом, собственно, в Соединенном Королевстве к нему особых претензий не было, но в Америке его ждали уголовные статьи с наказанием в 175 лет заключения.

Но стороны пошли на компромисс: американцы оставили один пункт обвинения, Ассанж признал себя виновным и ему засчитали в виде наказания годы британского заключения. Понятно, что были и секретные пункты соглашения, но мы о них узнаем явно не так скоро, потому что не в интересах американского правительства их раскрывать, а сам Ассанж замолчал. Буквально. Человек, который мог часами комментировать рассекреченные WikiLeaks документы, не дал с момента освобождения ни одного интервью. Очевидно, это тоже часть сделки. Вопрос — какую еще информацию он передал своим преследователям? Или не опубликовал?

Нас судьба Ассанжа заинтересовала еще вот с какой стороны: в самые трудные годы рядом с ним была его жена Стелла, которая поддерживала бунтаря, когда он был в добровольном убежище в посольстве Эквадора, не бросила в тюрьме. Она родила ему двоих детей, одному семь лет, другому — пять, которые видели отца только за решеткой. Про веру и верность — в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Воссоединение Ассанжей

Фото: MICK TSIKAS / ТАСС

Почти в каждом интервью на протяжении всех 12 лет слова искренней любви и безграничной надежды.

«Очевидно, я устала, но бороться за судьбу Джулиана легко, потому что я просто хочу, чтобы он был свободен», — признается жена Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж.

Первый шаг по родной австралийской земле, Джулиан Ассанж поднимает кулак вверх. Сотни встречающих приветствует его восторженными криками. Где-то среди них — она, которая ждала его долгих 12 лет. Ассанж целует и крепко обнимает свою жену, и, кажется, в этот момент все вокруг на мгновение затихают, слышны только затворы фотоаппаратов. В эти мгновения закончились не только его заключения, но и ее борьба. Она победила. Все эти годы, что муж был в тюрьме, Стелла и не думала молчать.

«Джулиану грозит тюремное заключение сроком на 175 лет в Соединенных Штатах, потому что он сделал то, что должны делать настоящие журналисты», — уверена жена Джулиана Ассанжа Стелла.

Стелла и Джулиан познакомились в самом начале травли журналиста, когда на него только готовились спустить всех собак в 2011 году. Стелла — известный адвокат, вместе с командой ее наняли, чтобы предотвратить его экстрадицию в Швецию по обвинению в изнасиловании. Все понимали, что оттуда его сразу увезут в Америку на несколько пожизненных.

Все доводы адвокатов лондонские суды вообще не принимали в расчет. Обвинения снимут лишь потом, когда они перестанут быть нужны, но в тот момент уже перед самой экстрадицией Ассанж идет на экстренный шаг — укрывается в посольстве Эквадора.

«Мы должны сформировать наши собственные силы, которые смогут бросить вызов этим корыстным поджигателям войны. Тем, кто отмывает деньги через Афганистан, Ирак, Сомали, Йемен, Пакистан. У этого правительства руки по локоть в крови», — утверждает Джулиан Ассанж.

Семь лет, пусть и в комфортных, но четырех стенах. Именно там они и признались друг другу, что любят. Редкие, короткие встречи, Стелла забеременела. В 2017 году на свет появился Габриэль, в 2019 — Макс, и в том же году, после переворота в Эквадоре и прихода к власти проамериканского правительства, Ассанжа сразу лишили гражданства, выдали британской полиции и заключили в тюрьму. Там и сыграли свадьбу.

«Мы собираемся навестить папу, и мы собираемся нарядиться. Папа и мама скажут, как сильно они любят друг друга, и что они будут вместе навсегда», — рассказывает детям жена Джулиана Ассанжа Стелла.

Подвенечное платье Стеллы украшала вышивка с надписью «Свобода».

«Я хочу, чтобы мир знал, что мы вместе, что мы семья, несмотря на все обстоятельства, которые с нами происходят. Что бы ни случилось, я буду рядом с мужем, я буду бороться за него, пока он не будет свободен», — утверждает жена Джулиана Ассанжа Стелла.

В самые важные моменты для семьи, когда двое сыновей Ассанжа делали свои первые шаги, произносили первые слова, отмечали дни рождения, их отца не было рядом.

В тюрьме «Белмарш» максимально строгого режима, британском Гуантанамо, как ее называют неофициально, Ассанж проведет следующие пять лет. Камера два на три метра и постоянный прессинг спецслужб.

«Он очень болен, и я беспокоюсь, что Джулиан может этого не пережить. Он находится в худшей тюрьме Великобритании, где каждый пятый заключенный — убийца. Он не должен быть там», — сообщила жена Джулиана Ассанжа Стелла.

И все это за то, что Ассанж лишь рассказал миру правду. В 2010 году опубликовал «Иракское досье», почти 400 тысяч секретных документов, и почти в каждом свидетельства военных преступлений США.

Рассекречены факты убийства мирных жителей, жестоких пыток пленных, в том числе было обнародовано вот это видео, снятое в июле 2007 года в Багдаде с вертолета «Апачи» армии ВВС США. Американские солдаты с воздуха безжалостно расстреливают несколько десятков мирных людей.

Двенадцать человек погибли на месте. Позже именно Wikileaks выяснили, что жертвами этого расстрела стали журналисты: фотограф агентства Reuters и его водитель. К такой свободе слова в США не были готовы, в разоблачениях американских преступлений искали русский след.

«Что действительно важно о Wikileaks, так это то, что российское правительство занимается шпионажем против американцев. Они взломали наши веб-сайты, аккаунты частных лиц и учреждений», — заявила американский политик, член Демократической партии Хилари Клинтон.

Благодаря Wikileaks достоянием общественности стала и личная переписка Хиллари Клинтон, на тот момент она была кандидатом в президенты США.

«Конечно же, множество публикаций касались финансирования, взяток и всего остального в пользу Фонда Клинтона, по этой причине Джулиан Ассанж стал мишенью», — утверждает бывший офицер армии США Скотт Беннет.

Чтобы выйти на свободу, Ассанж пошел на сделку со следствием. Его вынудили признать себя виновным в нарушении закона о шпионаже, передать оставшиеся у него секретные документы об американских преступлениях, кому надо молчать всю оставшуюся жизнь. Дело закрыто.

Отец Ассанжа благодарит всех, кто поддерживал его сына. Появился в прямом эфире в черной шапке-ушанке, где вместо кокарды — изображение Джулиана с заклеенным ртом.

«Американская конституция содержит закон о правах, и первым из них, самым важным, является закон о свободе слова. Вы не можете называть себя цивилизованной страной, если вы действуете вне конституции», — сообщил отец Ассанжа Джон Шиптон.

Освобождение Ассанжа стадо неожиданной новостью даже для самых преданных друзей Джулиана.

«Я очень счастлив, что его выпустили, это подарок всему миру», — заявил американский журналист и радиоведущий Рэндольф Кредико.

На первый взгляд, гуманное освобождение узника может быть хитрой игрой команды Байдена, считают иностранные эксперты. Об этом говорит хотя бы то, что Ассанжа выпустили аккурат перед выборами президента США.

«Конечно, у президента тяжелая предвыборная ситуация, и поэтому разрешение Ассанжу, наконец, вернуться домой, поможет Байдену, потому что его кампания и его избиратели в большинстве поддерживают Ассанжа», — утверждает советник правительства ФРГ Германии Кристоф Херстель.

Так или иначе, но семья Ассанжей снова вместе, их отношения оказалась сильнее не только разлуки, но и всей репрессивной системы США.