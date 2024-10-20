«Добро пожаловать в Россию»: отец основателя WikiLeaks Ассанжа прилетел в Москву

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Отец основателя WikiLeaks Ассанжа прилетел в Москву

«Добро пожаловать в Россию»: отец основателя WikiLeaks Ассанжа прилетел в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Vuk Valcic

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Зачем он прибыл в нашу страну?

Общественный деятель Джон Шиптон, который является отцом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прилетел в Москву. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Мира Тэрада.

Описание изображенияМира Тэрада с Джоном Шиптоном. Telegram/Мира о мире/voiceofrightness

«Встретила моего дорогого Джона Шиптона — общественного деятеля и отца Джулиана Ассанжа. Добро пожаловать в Россию», — написала она.

Пока цель его визита в Москву неизвестна.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, где он выкладывал различные конфиденциальные документы. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

В 2019 году его посадили в тюрьму. За решеткой Ассанж пробыл 1901 день, а после освобождения в 2024 году он отправился в аэропорт, откуда на самолете улетел в Австралию. Журналист признал свою вину и, согласно договору со следствием, был отпущен на свободу. Взамен он обязан удалить всю информацию с сайта, признанную незаконной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Дуров анонсировал новую функцию верификации через Telegram.

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