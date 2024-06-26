Стали известны условия сделки Ассанжа с США по его освобождению

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 108 0

The Guardian: условием сделки Ассанжа было уничтожение информации WikiLeaks

Стали известны условия сделки Ассанжа с США по его освобождению

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Американские адвокаты удовлетворены итогом истории.

Австралийский журналист и основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу. Все благодаря сделке с Соединенными Штатами, по которой он обязан отдать распоряжение удалить всю информацию, признанную незаконной. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал», — написали в публикации.

Также из материала стало ясно, что американские адвокаты удовлетворены такими договоренностями.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено.

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Задержание Джулиана Ассанжа
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