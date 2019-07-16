«Что вы творите?!» 33-летнюю Пелагею заподозрили в изменении внешности

Певица Пелагея опубликовала в Instagram новый снимок. На днях артистке исполнилось 33 года. Подписчики звезды потрясены тем, насколько знаменитость хорошо и свежо выглядит. Правда, некоторые заподозрили Пелагею в пластике.

По мнению части фанатов, Пелагея пошла на поводу у трендов и изменила свою внешность. Исполнительнице начали приписывать сходство с голливудскими дивами — Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

«Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?! У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!»

«Это кто? Где Пелагея?!»

«Пожалуйста, ничего в себе не меняйте! „Нет предела совершенству“ — это не про Вас», — пишут фанаты Пелагее.

Instagram @pelageya_insta