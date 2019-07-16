«Что вы творите?!» 33-летнюю Пелагею заподозрили в изменении внешности

Певица Пелагея опубликовала в Instagram новый снимок. На днях артистке исполнилось 33 года. Подписчики звезды потрясены тем, насколько знаменитость хорошо и свежо выглядит. Правда, некоторые заподозрили Пелагею в пластике.
По мнению части фанатов, Пелагея пошла на поводу у трендов и изменила свою внешность. Исполнительнице начали приписывать сходство с голливудскими дивами — Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.
«Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?! У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!»
«Это кто? Где Пелагея?!»
«Пожалуйста, ничего в себе не меняйте! „Нет предела совершенству“ — это не про Вас», — пишут фанаты Пелагее.
Сама артистка никак не комментирует слухи о предполагаемом вмешательстве хирургов и косметологов в ее внешность. По словам некоторых подписчиков, в данном случае певица могла просто переусердствовать с фоторедактором, и никакой пластики, на самом деле, не было.
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Большинство фанатов порадовались за красавицу Пелагею и поспешили засыпать ее комплиментами.
«Пелагея, что вы творите? Просто убиваете своей красотой!»
«Самая-самая красивая!»
«Не женщина, а целая Вселенная! Цельная, образованная, талантливая, незаурядная, с живым умом…» — восхищаются певицей фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью.