Меркель и премьер Молдавии сидя слушали национальные гимны на встрече в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду нарушили протокол встречи в Берлине во вторник, 16 июля. Политики сидя слушали национальные гимны. На кадрах, опубликованных немецкими телеканалами, видно, что ни Меркель, ни Санду даже не собираются подниматься со стульев во время того, как звучат гимны.

Как отмечают журналисты, изменение протокола, когда главы правительств сидят во время исполнения национальных гимнов, происходит в Берлине уже во второй раз. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи у немецкого канцлера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые на публике Меркель затрясло в присутствии Владимира Зеленского 18 июня, чуть позднее, 27 июня, ситуация повторилась при президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере. В третий раз это случилось на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне 10 июля.