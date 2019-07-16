В Москве установили «танцующий» светофор

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о новом светофоре, установленном в Москве. Неподалеку от проезжей части расположена специальная кабина, в которой горожане могут потанцевать. Импровизированная дискотека будет транслироваться на красной секции светофора.
Ведомство гарантирует танцующим «
«Только на праздник или на постоянку?» — спрашивают фолловеры у представителей ЦОДД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на улицах Москвы появится специальная разметка, подсказывающая оптимальную траекторию движения.