В Москве установили «танцующий» светофор

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Жители столицы могут потанцевать в специальной кабинке. «Дискотека» будет транслироваться на проезжей части.

Фото : ТАСС / Владимир Гердо

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о новом светофоре, установленном в Москве. Неподалеку от проезжей части расположена специальная кабина, в которой горожане могут потанцевать. Импровизированная дискотека будет транслироваться на красной секции светофора.

«В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора», — сообщает ЦОДД в официальном Twitter-аккаунте.

Ведомство гарантирует танцующим «+100 к веселью, -100 калорий в боках и 0 желающих перебежать». О том, сколько простоит «танцующий» светофор, пока не сообщается.

«Только на праздник или на постоянку?» — спрашивают фолловеры у представителей ЦОДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на улицах Москвы появится специальная разметка, подсказывающая оптимальную траекторию движения.

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В Москве установили «танцующий» светофор

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