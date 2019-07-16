В Москве установили «танцующий» светофор

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о новом светофоре, установленном в Москве. Неподалеку от проезжей части расположена специальная кабина, в которой горожане могут потанцевать. Импровизированная дискотека будет транслироваться на красной секции светофора.

«В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора », — сообщает ЦОДД в официальном Twitter-аккаунте.

Ведомство гарантирует танцующим « +100 к веселью, -100 калорий в боках и 0 желающих перебежать ». О том, сколько простоит «танцующий» светофор, пока не сообщается.

«Только на праздник или на постоянку?» — спрашивают фолловеры у представителей ЦОДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на улицах Москвы появится специальная разметка, подсказывающая оптимальную траекторию движения.