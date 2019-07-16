Петербургские лже-экстрасенсы «помогли» костромичке за полмиллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержаны аферисты, работавшие под видом экстрасенсов. В офис «медиумов» нагрянули полицейские из Костромы, к которым обратилась одна из пострадавших женщин.

Жертва заявила, что перед Новым 2019-м годом она никак не могла выбрать праздничный наряд и решила обратиться за помощью к экстрасенсам, объявление которых увидела в сети. Вскоре женщине позвонил «гуру» и сообщил о сгустившихся тучах над ее личной жизнью и здоровьем. За «эзотерические услуги» костромичка перевела «спасителям» в общей сложности 537 тысяч рублей.

Позже женщина почуяла неладное и обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска установили место нахождения колл-центра аферистов. Офис располагался в Санкт-Петербурге и был оснащен всем необходимым, в том числе видеонаблюдением. Когда туда нагрянули силовики, в помещении «трудились» 15 человек. Рабочий процесс был хорошо отлажен — администратор принимал заявку и передавал ее «целителю», который убеждал клиента в наличии непреодолимых проблем. Дальше в дело вступали «магистры оккультных знаний», которые вытягивали деньги из жертвы.

В базе данных полицейский нашли имя и пострадавшей костромички. Из присутствующих «экстрасенсов» трое оказались ее обидчиками, их доставили в Кострому в рамках уголовного дела о мошенничестве. Остальные были переданы петербургским правоохранителям.

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