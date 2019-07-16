«Хотите убить меня?!» Волочкова взбесилась из-за обвинений в алкоголизме

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Балерина дерзко ответила хейтерам, что не собирается ни перед кем оправдываться.

Фото : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова отреагировала на заявление ведущей Ирины Шихман и режиссера Никиты Лойка, утверждающих, что у российской балерины проблемы с алкоголем. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь», — говорит Волочкова.

Балерина отметила, что она даже не знает, кто такая Шихман.

«Я не знаю эту женщину, но меня это не удивляет. Не первый раз на моем имени пытаются словить хайп», — поделилась танцовщица.

«Выпила все вино»: блогер обвинила Волочкову в злоупотреблении алкоголем

Шихман и Лойк рассказали, что работали над фильмом об Анастасии Волочковой и сотрудничество с ней оставило только негативные впечатления. Оба утверждают, что у балерины серьезные проблемы с алкоголем. Так, Лойк рассказал, что на съемки Волочкова попросила принести вино и полностью его выпила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасию Волочкову обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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