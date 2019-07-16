«Хотите убить меня?!» Волочкова взбесилась из-за обвинений в алкоголизме

Анастасия Волочкова отреагировала на заявление ведущей Ирины Шихман и режиссера Никиты Лойка, утверждающих, что у российской балерины проблемы с алкоголем. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Балерина отметила, что она даже не знает, кто такая Шихман.
«Выпила все вино»: блогер обвинила Волочкову в злоупотреблении алкоголем
Шихман и Лойк рассказали, что работали над фильмом об Анастасии Волочковой и сотрудничество с ней оставило только негативные впечатления. Оба утверждают, что у балерины серьезные проблемы с алкоголем. Так, Лойк рассказал, что на съемки Волочкова попросила принести вино и полностью его выпила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасию Волочкову обвиняют в злоупотреблении алкоголем.