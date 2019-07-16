«Думать вредно»: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака морочат себе голову

Некоторым людям мыслительный процесс чаще создает проблемы, нежели помогает решать их. Астрологи заметили, что эта особенность более других присуща людям, родившимся под определенными знаками Зодиака: Близнецам, Ракам, Девам, Козерогам и Водолеям, пишет NicStyle.ru.

Несмотря на чрезвычайно полезную способность держать в голове большой поток информации, Близнецы плохо умеют отфильтровывать те ситуации, которые им совсем не нужны. Если они не научатся останавливать полет мыслей в своей голове, это может кончиться для них плачевно.

Раки имеют привычку настолько глубоко погружаться в раздумья, что подчас теряют способность мыслить рационально. Их чувствительная натура склонна болезненно воспринимать любой негатив о себе любимом. Накануне ответственного события Раки до такой степени накручивают себя, что становятся застенчивыми и неуверенными в себе в самый неподходящий момент.

Для Девы черное и белое вечно оказывается перевернуто местами. По натуре они перфекционисты, вечно в поисках путей успеха, но постоянные придирки по пустякам не дают их мечтам сбыться.

Козероги умеют четко поставить себе цель и упорно идти к ее достижению. Но путь этот порой растягивается на долгие годы. Потому что слишком много драгоценного времени люди, родившиеся под этим знаком, тратят на мыслительный процесс, обстоятельно обдумывая новые идеи.

Водолеев астрологи называют ходячим парадоксом. Эти люди больше всех страдают от собственных мыслей. Они любят рассматривать все ситуации детально, со всех сторон, глубоко погружаясь в размышления, и в конце концов так накручивают себя, что впадают в тревожное состояние и путаются в мыслях окончательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки Зодиака способны отравить жизнь любому.