В Совбезе ООН призвали Украину соблюдать права нацменьшинств

В эти минуты Совет безопасности ООН обсуждает новый украинский закон о языке. Заседание проводят по инициативе России.

И уже прозвучали первые заявления — попытка придать украинскому языку исключительный статус «вызывает озабоченность как внутри, так и за пределами Украины». Это позиция заместителя генсека ООН.

Властям Киева следует обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств — а к ним теперь, получается, относится в том числе и русскоговорящее население — так считают в Совбезе Организации.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине во вторник, 16 июля. Он предусматривает, что все граждане страны обязаны использовать только украинский язык во всех сферах жизни. А следить за этим будут специальные инспекторы. За нарушение введены штрафы. Хотя, если вспомнить, даже нынешний украинский Президент не раз публично выступал на русском…

Ранее 5-tv.ru расскзывал, как новый закон о языке вновь расколол украинское общество.