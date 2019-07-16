В Совбезе ООН призвали Украину соблюдать права нацменьшинств

, 21:10 Эфирная новость 49

Исключительный статус украинского языка вызывает озабоченность во многих странах мира.

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Фото, видео : Li Muzi / www.globallookpress.com, Пятый канал

В эти минуты Совет безопасности ООН обсуждает новый украинский закон о языке. Заседание проводят по инициативе России.

И уже прозвучали первые заявления — попытка придать украинскому языку исключительный статус «вызывает озабоченность как внутри, так и за пределами Украины». Это позиция заместителя генсека ООН.

Властям Киева следует обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств — а к ним теперь, получается, относится в том числе и русскоговорящее население — так считают в Совбезе Организации.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине во вторник, 16 июля. Он предусматривает, что все граждане страны обязаны использовать только украинский язык во всех сферах жизни. А следить за этим будут специальные инспекторы. За нарушение введены штрафы. Хотя, если вспомнить, даже нынешний украинский Президент не раз публично выступал на русском…

Ранее 5-tv.ru расскзывал, как новый закон о языке вновь расколол украинское общество.

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