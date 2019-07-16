Парадное настроение: в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

, 18:11 Эфирная новость 86

В небе и на воде состоялась демонстрация мощи и красоты российской авиации и флота.

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Фото, видео : ТАСС / Роман Пименов, Пятый канал

Тема:
День ВМФ 58

В Петербурге — парадное настроение. В Северной столице во вторник ранним утром, 16 июля, прошла первая репетиция торжественного прохода по Неве боевых кораблей. Военные готовятся к Дню ВМФ.

Водный парад традиционно поддерживает авиация. Посмотреть на которую съезжаются тысячи туристов со всего мира.

Пролет боевой авиации в небе над центром Петербурга стал для многих настоящим сюрпризом. Особенно для иностранных туристов, которые, увидев так низко — над головами вертолеты и самолеты сразу же стали их фотографировать, моментально забыв о символе Петербурга — Медном всаднике.

Боевые самолеты и вертолеты прибыли в Северную столицу с четырех аэродромов — из Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Карелии. Мастерство пилотов впечатляет. Расстояние от крыла до крыла — не больше пятнадцати метров. Летят на предельно малых высотах. Возглавил «воздушный» строй корабельный противолодочный Ка-27, следом — тяжелый Ми-8 — один из самых массовых в истории мировой авиации, за ним пролетели — Ка-28. Экипажи должны «чувствовать» себя в небе, сегодня первая репетиция.

Чуть раньше по Неве в рассветных лучах прошли редкие здесь гости — боевые корабли. Впереди «Юнармейцы» Заполярья и Беломорья — противо-диверсионные корабли. Выделялся самый большой в мире тральщик из композитных материалов «Александр Обухов». Корпус его немагнитный, снижает уровень физических полей, на которые реагируют современные бесконтактные мины. Срок службы — минимум в три раза больше, чем у тральщиков из стали.

Роман Ишмухаметов одним из первых увидел, что готовят к Дню военно морского флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для участия в параде в Кронштадт прибыла подводная лодка «Владикавказ».

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