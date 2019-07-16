Российский триумф на ралли «Шелковый путь». Гонка завершилась во вторник, 16 июля, в китайском Дуньхуане.

Наша команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь подиум в зачете грузовиков. Первое место у экипажа Антона Шибалова. Он преодолел всю дистанцию (три с половиной тысячи километров) за 26 часов одну минуту и сорок секунд. Обладатели серебра и бронзы — экипажи под руководством Андрея Каргинова и Айрата Мардеева. Гонка, как заметили, спортсмены, была сложной, но интересной.

Все три страны, которые принимали этапы, — а это Россия, Монголия и Китай — могут похвастать превосходной организацией.

«Шелковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Всего участники преодолели десять этапов. В зачете грузовиков соревновались 16 команд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту.