Триумф России на ралли «Шелковый путь — 2019»

, 21:22 Эфирная новость 52

Команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь подиум в зачете грузовиков.

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Фото, видео : ТАСС / Ma Ning, Пятый канал

Российский триумф на ралли «Шелковый путь». Гонка завершилась во вторник, 16 июля, в китайском Дуньхуане.

Наша команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь подиум в зачете грузовиков. Первое место у экипажа Антона Шибалова. Он преодолел всю дистанцию (три с половиной тысячи километров) за 26 часов одну минуту и сорок секунд. Обладатели серебра и бронзы — экипажи под руководством Андрея Каргинова и Айрата Мардеева. Гонка, как заметили, спортсмены, была сложной, но интересной.

Все три страны, которые принимали этапы, — а это Россия, Монголия и Китай — могут похвастать превосходной организацией.

«Шелковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Всего участники преодолели десять этапов. В зачете грузовиков соревновались 16 команд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту.

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