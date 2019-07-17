В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Места размещения ядерного оружия США были случайно раскрыты в ходе доклада канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО, который был подготовлен в апреле 2019 года. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Washington Post, в первоначальном варианте текста содержались ссылки на местоположение 150 единиц боеприпасов.

« Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции », — цитирует издание доклад, опубликованный бельгийской газетой De Morgen.

Впрочем, как отметил источник Washington Post в НАТО, приведенный текст не является официальным документом альянса. К тому же, доклад вскоре был удален, а в окончательном варианте документа ссылки на местоположения ядерного оружия были исключены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз обратился к России с призывом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).