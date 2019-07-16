Пять иностранных туристов заявили об отравлении в гостинице «Космос»

Пять человек утверждают, что отравились после ужина в ресторане гостиницы «Космос». Об этом стало известно во вторник, 16 июля.

Как утверждают пострадавшие, накануне они отправились поесть в ресторан «Шахеризада», после чего почувствовали недомогание. Однако, хотя они и убеждены, что отравление произошло именно там, официального подтверждения этой версии в настоящее время нет — идет проверка информации.

Среди обратившихся за помощью трое несовершеннолетних — девушка 16 лет и два юноши 13 и 15 лет. Все пятеро прибыли в российскую столицу из-за рубежа. Сейчас их осматривают врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге после отравления туристов из Китая остановлена работа ресторана.