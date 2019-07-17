Рядовым и сержантам ВС России существенно поднимут зарплату

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Президент России Владимир Путин одобрил предложения Минобороны по повышению соцзащиты военнослужащих.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко

Министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин одобрил предложения военного ведомства по повышению социальной защиты рядовых и сержантов, служащих по контракту в Вооруженных силах РФ. С 1 сентября 2019 года эти категории военнослужащих получат существенную прибавку к жалованию. Об этом сообщает газета ВС РФ «Красная звезда».

Как отмечает издание, с 1 октября 2019 года также планируется увеличить размеры компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, таким образом уравняв их с офицерами и прапорщиками. Кроме того, в будущем планируется предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно рядовым, сержантам и курсантам военных учреждений вне зависимости от места прохождения службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты военных и служащих силовых структур России будут повышены с 1 октября.

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Рядовым и сержантам ВС России существенно поднимут зарплату

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