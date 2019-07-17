Россия не дала визы 30 учителям англо-американской школы в Москве

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Данное утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The New York Times.

Фото : Zuma\TASS

Российские власти отказали в выдаче въездных виз 30 учителям московской англо-американской школы, в которой обучаются дети иностранных дипломатов и бизнесменов. Об этом говорится в материале, который был 16 июля опубликован в газете The New York Times, сообщает ТАСС.

По словам авторов статьи, официальные лица США склонны считать, что данная мера была попыткой оказания политического давления на Соединенные Штаты.

В учебном заведении, открытом в 1949 году властями США, Великобритании и Канады, преподают порядка 150 учителей, большинство из которых граждане России. При этом, издание отмечает, что основу педсостава составляют носители английского языка, приезжающие из-за границы.

Авторы материалы предполагают, что часть учеников школы, возможно, попадет под сокращение в связи с нехваткой учителей. Эти кардинальные меры не должны коснуться детей американских, канадских и британских дипломатов, имеющих преимущество при зачислении в учебное заведение.

В статье, кроме этого, речь идет о том, что, если работа школы будет скорректирована, родители ряда учеников будут вынуждены отказаться от работы в Москве. Этот факт может негативно сказаться на привлекательности России для зарубежных инвесторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что въехать в РФ по электронным визам можно будет с 2020 года.

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