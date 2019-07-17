«Все в порядке у него»: Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии здоровья отца

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Ранее сообщалось, что звезда «Улиц разбитых фонарей» был экстренно прооперирован.

Фото : Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Дочь актера театра и кино Юрия Кузнецова Александра не подтвердила информацию о его госпитализации и о проведенной экстренной операции. По ее словам, заслуженный артист РФ проходит плановый осмотр в поликлинике.

«Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так», — сказала Александра Кузнецова.

Более подробную информацию о состоянии здоровья звезды «Улиц разбитых фонарей» его дочь пообещала предоставить позднее.

Актеру Юрию Кузнецову 72 года. В 1973 году он дебютировал в кинематографе, сыграв эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Известность Кузнецову принесли роли, сыгранные в «Торпедоносцах» Семена Арановича и в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».

Всенародное признание Юрий Кузнецов получил благодаря ролям в фильмах «Брат», «Гений», «Остров», «Именины» и «Псы», а также сериалам «Улица разбитых фонарей», «Преступление и наказание», «Ладога», «Участок» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован.

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