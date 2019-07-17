«Удар!» Японцы шокированы спектаклями театра балета Эйфмана

, 14:13 Фото 79

Петербургские спектакли состоялись в двух японских городах — в Оцу и Сидзуоке.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Японцы массово заявляют о том, что находятся в «ударе» после просмотра спектаклей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, труппа которого сейчас гастролирует по стране, передает РИА Новости со ссылкой на президента компании-организатора гастролей Japan Arts Дзюнъити Нихэй.

«Сейчас зрители сразу после спектаклей обмениваются впечатлениями об увиденном в социальных сетях Facebооk, Twitter. И зрители пишут не столько о том, что были растроганы, сколько о том, что это был удар. Они пишут, что это был шок. Совершенно новый опыт, открытие нового балетного искусства», — цитирует агентство Нихэй.

На данный момент спектакли Эйфмана прошли в городах Оцу и Сидзуоке. 18 июля труппа продемонстрирует свое мастерство жителям Токио. Театр покажет «Анну Каренину» и «Родена, его вечного идола».

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Балет Бориса Эйфмана приехал в Японию после 21-летнего перерыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировой премьере «Эффекта Пигмалиона» на сцене Александринского театра в Петербурге.

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