«Удар!» Японцы шокированы спектаклями театра балета Эйфмана

Японцы массово заявляют о том, что находятся в «ударе» после просмотра спектаклей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, труппа которого сейчас гастролирует по стране, передает РИА Новости со ссылкой на президента компании-организатора гастролей Japan Arts Дзюнъити Нихэй.

«Сейчас зрители сразу после спектаклей обмениваются впечатлениями об увиденном в социальных сетях Facebооk, Twitter. И зрители пишут не столько о том, что были растроганы, сколько о том, что это был удар. Они пишут, что это был шок. Совершенно новый опыт, открытие нового балетного искусства», — цитирует агентство Нихэй.

На данный момент спектакли Эйфмана прошли в городах Оцу и Сидзуоке. 18 июля труппа продемонстрирует свое мастерство жителям Токио. Театр покажет «Анну Каренину» и «Родена, его вечного идола».

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Балет Бориса Эйфмана приехал в Японию после 21-летнего перерыва.

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