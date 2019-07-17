Автор «Холостяка» избил беременную жену на глазах у четырехлетнего ребенка

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Супруга продюсера подала на развод и заявила об истязаниях в полицию.

Фото : D. Long / www.globallookpress.com

Майка Флейса — американского продюсера и сценариста — обвиняют в избиении собственной супруги. Жена автора супер-рейтингового шоу «Холостяк» — Лора Каеппелер — публично заявила об истязаниях. Об этом сообщает Starhit.

По словам Каеппелер, муж поднял на нее руку из-за того, что она отказалась делать аборт. 55-летний продюсер избил супругу во время отпуска на Гавайских островах.

«Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. После рождения первенца я забеременела во второй раз, и начался сущий кошмар», — рассказала супруга тирана.

Майк Флейс влюбился в «Мисс Америку» Лору Каеппелер в 2012 году. Ради красавицы он бросил первую жену, с которой прожил в браке 24 года. Вскоре модель родила продюсеру сына. Маленький мальчик своими глазами видел, как отец избил мать. Сейчас с ребенком работают психологи.

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Дальнейшая карьера Майка Флейса под угрозой. Руководство телевизионного канала, с которым у продюсера контракт, осторожно сообщает, что будет следить за дальнейшим развитием событий.

«Нам известно об этих обвинениях, мы решаем, как сложится дальше телевизионная судьба Майка», — рассказали сотрудники канала.

Лора Каеппелер подала на развод, ее адвокаты хотят побыстрее передать дело в суд. Майк Флейс обвинения в свой адрес никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский солдат забил до смерти русскую жену и утопил двух ее детей.

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