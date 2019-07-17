В России водят ГОСТ для фото младенцев

, 20:55 Эфирная новость 18

О безопасности малышей задумались в Госстандарте, а как это будет контролироваться пока непонятно.

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Фото, видео : Media Drum World / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

О безопасности младенцев во время фотосессий задумались в Госстандарте. Особые требования с Нового года будут предъявлены студиям, где снимают грудничков.

Для сотрудников обязательны санитарные книжки, а весь реквизит должен быть тщательно продезинфицирован. При этом требовать исполнения драконовского ГОСТА от владельцев фотостудий невозможно. Ведь часто помещение сдают фотохудожникам внаем. И кто им позирует — обнаженная модель или принцесса 28 дней от роду — тайна за фотозанавесками.

Новый ГОСТ изучил Вячеслав Николаев.

Как сообщал 5-tv.ru, певица Слава одобряет обнаженные фотографии своей 20-летней дочери.

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