Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari, предстала в необычном образе. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. Белла запечатлена в коротком красном парике и с ярким макияжем, который меняет ее черты до неузнаваемости.

Instagram @bellahadid