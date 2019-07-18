Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе

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Фотографию звезда подиума опубликовала у себя на странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @bellahadid

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari, предстала в необычном образе. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. Белла запечатлена в коротком красном парике и с ярким макияжем, который меняет ее черты до неузнаваемости.

Instagram @bellahadid

Фанаты удивились подобному образу и оставили свои впечатления от увиденного в комментариях:

«Чужой на свободе»;

«Напоминает мне о фильме „Пятый элемент"»

«Самый горячий инопланетянин»;

«Она сбежала из Зоны 51?»

«Ты убиваешь взглядом», — написали фолловеры.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супермодель Белла Хадид напугала поклонников снимками в нижнем белье. В преддверии показа Victoria’s Secret 22-летняя красотка опубликовала фотографии с примерки, которые были неоднозначно восприняты публикой.

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