Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari, предстала в необычном образе. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. Белла запечатлена в коротком красном парике и с ярким макияжем, который меняет ее черты до неузнаваемости.
Фанаты удивились подобному образу и оставили свои впечатления от увиденного в комментариях:
«Чужой на свободе»;
«Напоминает мне о фильме „Пятый элемент"»
«Самый горячий инопланетянин»;
«Она сбежала из Зоны 51?»
«Ты убиваешь взглядом», — написали фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что супермодель Белла Хадид напугала поклонников снимками в нижнем белье. В преддверии показа Victoria’s Secret 22-летняя красотка опубликовала фотографии с примерки, которые были неоднозначно восприняты публикой.