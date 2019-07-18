Видео: Зеленский назвал «условие» для восстановления отношений с Россией

, 8:04 Видео 103

Заявление лидер Незалежной опубликовал на своей странице на видеохостинге YouTube.

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Фото, видео : Zuma\TASS, YouTube @Зе!Президент

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию отпустить на родину арестованных моряков Незалежной ради восстановления диалога между странами. Об этом он заявил во время записи одного из роликов для собственного канала на YouTube.

Зеленский подчеркнул, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», однако для этого Москва должна принять решение о возвращении украинских моряков.

«Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну», сказал глава Незалежной.

Помимо этого, он признался, что очень волновался перед звонком президенту России Владимиру Путину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленскому надерзили в Николаеве.

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