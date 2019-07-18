«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом

Актриса Алена Хмельницкая пожаловалась поклонникам на серьезный недуг. Вот уже несколько дней артистка борется с сильным кашлем, который, по ее словам, спровоцировал некий испанский вирус. Хмельницкой даже пришлось пройти обследование и сходить на рентген. Его снимок она выложила в Instagram, заранее попросив подписчиков «не пугаться».

«Не пугайтесь, просто рентген. И, по-моему, я хорошенькая. Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать. И все остальные прелести с этим связанные…» — написала актриса.

Instagram @alxmel