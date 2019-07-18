«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом

Актриса Алена Хмельницкая пожаловалась поклонникам на серьезный недуг. Вот уже несколько дней артистка борется с сильным кашлем, который, по ее словам, спровоцировал некий испанский вирус. Хмельницкой даже пришлось пройти обследование и сходить на рентген. Его снимок она выложила в Instagram, заранее попросив подписчиков «не пугаться».
«Не пугайтесь, просто рентген. И, по-моему, я хорошенькая. Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать. И все остальные прелести с этим связанные…» — написала актриса.
Подписчики Алены Хмельницкой разом начали желать ей скорейшего выздоровления.
«Аленушка, держись! Скорейшего выздоровления!» — прокомментировал один из них.
«Выздоравливай, родная!» — добавил другой.
«Вы даже на рентгеновском снимке красивая! Выздоравливайте!» — приободрил артистку юзер.
По информации Teleprogramma.Pro, болезнь настигла Хмельницкую в Испании, где отдыхала с семьей в течение месяца — девятилетней дочерью Ксенией и бойфрендом Александром Синюшиным.
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