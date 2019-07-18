«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом

, 12:30 Фото 27

Артистка пожаловалась на недуг поклонникам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @alxmel

Актриса Алена Хмельницкая пожаловалась поклонникам на серьезный недуг. Вот уже несколько дней артистка борется с сильным кашлем, который, по ее словам, спровоцировал некий испанский вирус. Хмельницкой даже пришлось пройти обследование и сходить на рентген. Его снимок она выложила в Instagram, заранее попросив подписчиков «не пугаться».

«Не пугайтесь, просто рентген. И, по-моему, я хорошенькая. Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать. И все остальные прелести с этим связанные…» — написала актриса.

Instagram @alxmel

Подписчики Алены Хмельницкой разом начали желать ей скорейшего выздоровления.

«Аленушка, держись! Скорейшего выздоровления!» — прокомментировал один из них.

«Выздоравливай, родная!» — добавил другой.

«Вы даже на рентгеновском снимке красивая! Выздоравливайте!» — приободрил артистку юзер.

По информации Teleprogramma.Pro, болезнь настигла Хмельницкую в Испании, где отдыхала с семьей в течение месяца — девятилетней дочерью Ксенией и бойфрендом Александром Синюшиным.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личном счастье актрисы.

Читайте также

+19° Днём +16°
Ночью +13°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

12:30
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
12:21
Застрявшие в московском «Шереметьево» школьники вылетели во Владивосток
12:11
Пони по кличке Максим: Леониду Агутину подарили на день рождения жеребца
12:02
Автобус врезался в столб в Зеленограде, пострадали пять человек
11:54
Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не подружатся?
11:43
Более пятидесяти боеприпасов времен войны нашли у стен храма в Петербурге

Сейчас читают

Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе
Актер Валерий Афанасьев прокомментировал свою госпитализацию
«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги