Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя

, 11:11 395

Народная артистка УССР скончалась 18 июля на 92-м году жизни.

Фото : kino-teatr.ru

Советская и украинская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Зимняя скончалась в четверг, 18 июля, на 92-м году жизни. Об этом 5-tv.ru сообщил собственный источник в столице Незалежной.

Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Изначально будущая актриса поступила на медицинский факультет, но по совету своей бывшей учительницы русской литературы отправилась на дополнительный набор в Киевский театральный институт, который окончила в 1950 году.

С тех пор работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра имени Кобылянской. Сыграла более 60 главных ролей. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения. С 1973 года совершила восемь самостоятельных выпусков.

Валентина Зимняя снялась в трех фильмах: «Волчица», «Марианна» (1967) и «Платон мне друг» (1980). В 2000-х годах играла в эпизодах сериалов «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась актриса Ольга Вяликова.

Читайте также

+19° Днём +16°
Ночью +13°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

12:30
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
12:21
Застрявшие в московском «Шереметьево» школьники вылетели во Владивосток
12:11
Пони по кличке Максим: Леониду Агутину подарили на день рождения жеребца
12:02
Автобус врезался в столб в Зеленограде, пострадали пять человек
11:54
Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не подружатся?
11:43
Более пятидесяти боеприпасов времен войны нашли у стен храма в Петербурге

Сейчас читают

Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе
Актер Валерий Афанасьев прокомментировал свою госпитализацию
«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги