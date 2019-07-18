Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Зимняя скончалась в четверг, 18 июля, на 92-м году жизни. Об этом 5-tv.ru сообщил собственный источник в столице Незалежной.

Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Изначально будущая актриса поступила на медицинский факультет, но по совету своей бывшей учительницы русской литературы отправилась на дополнительный набор в Киевский театральный институт, который окончила в 1950 году.

С тех пор работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра имени Кобылянской. Сыграла более 60 главных ролей. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения. С 1973 года совершила восемь самостоятельных выпусков.

Валентина Зимняя снялась в трех фильмах: «Волчица», «Марианна» (1967) и «Платон мне друг» (1980). В 2000-х годах играла в эпизодах сериалов «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».

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