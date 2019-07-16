Скончалась актриса Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скоропостижно скончалась во вторник, 16 июля. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Артистка умерла в возрасте 65 лет. Информации о времени и месте прощания с Ольгой Петровной пока не приводится.

Ольга Вяликова служила в Театре Армии с 1980 года. В 90-х годах играла в знаменитой постановке «Орестея» немецкого режиссера Петера Штайна. Среди ее известных ролей — «Белиса» в спектакле Бадулина «Изобретательная возлюбленная», «Симона» в спектакле Бурдонского «Игра на клавишах души», роль «Печки» в детской сказке Смирнова «Удивительные приключения Маши и Вити». В 2014 году актриса была награждена медалью «За трудовую доблесть».

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