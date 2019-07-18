В Казахстане не смогли определиться ни с новым гербом, ни с новым гимном Нур-Султана

В Казахстане не смогли выбрать новый герб для города Нур-Султан — переименованной в честь первого президента республики столицы. В стране был объявлен конкурс, и комиссия должна была выбрать победителя 24 июня, но, просмотрев более 60 работ, выявить лучшую не смогла. Прием заявок продлен до 2 августа. Победитель получит приз в три миллиона тенге (это почти 500 тысяч рублей).

Как пишет интернет-портал «inform Бюро», свои работы на конкурс прислали жители Казахстана из разных регионов, даже заключенные из колоний. Это были и совсем детские рисунки карандашом на простой бумаге, и солидные брендбуки от профессиональных дизайнеров.

90% авторов по-прежнему видят главным символом столицы государства Байтерек. Это уникальный по своей конструкции монумент, венчающий высокую башню и символизирующий трехуровневое Дерево Мира, объединяющее мир мертвых, мир живущих и небеса. Часто встречаются в проектах герба представляющий собой пирамиду Дворец мира и согласия, а также Хан Шатыр — торговый центр, построенный в форме гигантского шатра.

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье

К слову, с выбором нового гимна Нур-Султана тоже возникли затруднения — конкурс продлен до 10 августа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru столица Казахстана переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента Республики Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку после 30 лет бессменного руководства страной.