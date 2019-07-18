«Самое замечательное произведение»: Крутой поздравил дочь с днем рождения

Известный композитор Игорь Крутой 18 июля отмечает день рождения дочери Сашеньки. Девушке исполнилось 16 лет. Этим радостным событием музыкант поделился с подписчиками в Instagram и посвятил целый пост Александре.

«Ровно 16 лет назад, 18-го июля в 13:15 по нью-йоркскому времени у нас с Олей родилась Сашенька — самое замечательное произведение, когда-либо сочиненное мной. И с этой минуты вся моя жизнь изменилась и приобрела совершенно иной смысл», — написал Игорь Крутой.

Instagram @igorkrutoy65