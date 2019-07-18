«Самое замечательное произведение»: Крутой поздравил дочь с днем рождения

, 16:17 Фото 470

Композитор заявил, что плакал, как мальчишка, когда увидел ее впервые.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @igorkrutoy65

Известный композитор Игорь Крутой 18 июля отмечает день рождения дочери Сашеньки. Девушке исполнилось 16 лет. Этим радостным событием музыкант поделился с подписчиками в Instagram и посвятил целый пост Александре.

«Ровно 16 лет назад, 18-го июля в 13:15 по нью-йоркскому времени у нас с Олей родилась Сашенька — самое замечательное произведение, когда-либо сочиненное мной. И с этой минуты вся моя жизнь изменилась и приобрела совершенно иной смысл», — написал Игорь Крутой.

Instagram @igorkrutoy65

Композитор отметил, что в дочери он замечает черты и мимику своего отца. Саша появилась на свет спустя 23 года после его смерти. Игорь Крутой признался, что плакал, как мальчишка, когда впервые увидел новорожденную дочку.

«До сих пор при Сашке хочется втянуть живот и казаться стройнее, чем на самом деле, и уже хочется набить рожу ее будущему жениху 😁😁😁 Моя любимая доченька, с Днем рождения тебя!» — поздравил Александру отец.

К словам музыканта присоединились звезды шоу-бизнеса. В комментариях «отметились» Игорь Николаев, Артур Пирожков, Лера Кудрявцева и Глюкоза. А также поклонники поздравили Александру с днем рождения и написали, как дочке повезло с отцом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что обворожительная дочь Игоря Крутого нежится на солнце в Монте-Карло.

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