В Петербурге запустят энергосберегающий трамвай

Энергосберегающие трамваи планируют пустить в массовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2024 году. Транспорт будет работать на водородных топливных элементах, сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора — начальника службы технической политики компании «Горэлектротранс» Сергея Китаева.

По словам руководителя, сейчас обсуждается применение трамваев на маршрутах, которые свяжут центр города с пригородом. Уже в сентябре «Горэлектротранс» проведет испытания тестовой модели в Московском районе без пассажиров.

Энергосберегающий трамвай оснащен автономным источником питания — устройством, которое работает на взаимодействии водорода с воздухом. В результате образуется электрический ток, который приводит в движение состав. Дорогостоящая контактная сеть для трамваев, работающих на водородном топливе, не требуется.

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Разработка проекта водородного трамвая началась еще в 2016 году, а сборка опытного образца произошла в феврале 2019 года. Презентация испытательной модели энергосберегающего трамвая состоялась 18 июля в Трамвайном парке № 1, где была произведена ее сборка.

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