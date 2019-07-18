В Госдуме предложили ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

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По мнению депутатов, такая мера нацелена прежде всего на обеспечение безопасности бывших работников спецслужбы.

Фото : © РИА Новости / Андрей Иглов

Законопроект с предложением ограничивать в ряде случаев выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ внесен в Госдуму. Документ разработан Комитетом по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента во главе с Василием Пискаревым, пишет ФАН.

«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен», — пояснил Пискарев.

При этом срок ограничения на выезд за границу может составить пять лет, добавил депутат.

По мнению Пискарева, такая мера предложена ради безопасности самих экс-сотрудников ФСБ, в частности тех, кто занимался борьбой с международным терроризмом и наркотрафиком.

Ранее сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Ростовской области.

* — запрещена в РФ.

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В Госдуме предложили ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

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