В Госдуме предложили ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Законопроект с предложением ограничивать в ряде случаев выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ внесен в Госдуму. Документ разработан Комитетом по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента во главе с Василием Пискаревым, пишет ФАН.
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При этом срок ограничения на выезд за границу может составить пять лет, добавил депутат.
По мнению Пискарева, такая мера предложена ради безопасности самих экс-сотрудников ФСБ, в частности тех, кто занимался борьбой с международным терроризмом и наркотрафиком.
Ранее сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Ростовской области.
* — запрещена в РФ.