В Госдуме предложили ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Законопроект с предложением ограничивать в ряде случаев выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ внесен в Госдуму. Документ разработан Комитетом по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента во главе с Василием Пискаревым, пишет ФАН.

« В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен », — пояснил Пискарев.

При этом срок ограничения на выезд за границу может составить пять лет, добавил депутат.

По мнению Пискарева, такая мера предложена ради безопасности самих экс-сотрудников ФСБ, в частности тех, кто занимался борьбой с международным терроризмом и наркотрафиком.

Ранее сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Ростовской области.

* — запрещена в РФ.