Знаменитая французская супермодель и актриса Летиция Каста снялась для обложки французского Elle в смелых образах.

На обложке номер один красавица стоит в море полупрозрачном черном платье, слегка обнажив бедро. При этом сквозь мокрую ткань можно без труда разглядеть ее совершенной формы бюст.

Вторая обложка еще откровеннее: французская красавица сидит на камне полностью обнаженная, лишь слегка прикрывая грудь.

Уроженка Нормандии начала модельную карьеру в 15-летнем возрасте. На ее счету съемки в рекламных компаниях Guess, L’Oreal и многих других. Летиция стала одним из самых запоминающихся ангелов Victoria’s Secret. Она снялась в фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря», а также «Генсбур. Любовь хулигана», в котором она исполнила роль Брижит Бардо.

Instagram @laetitiacasta

Каста за мужем за Луи Гаррелем. От предыдущих отношений у супермодели трое детей — две дочери и сын.

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