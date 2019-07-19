После задымления в самолете в «Шереметьево» госпитализирован один человек

В столичном «Шереметьево» сообщили об одном госпитализированном человеке после экстренной эвакуации Boeing 737, вылетавшего в Ереван.

Представитель аэропорта сообщил о пяти пассажирах рейса авиакомпании Nord Wind, которые получили травмы средней степени тяжести. При этом по данным МЧС, пострадавших — восемь.

Перед вылетом пассажирского самолета из Москвы в Ереван в кабине пилотов сработал датчик задымления, командир воздушного судна принял решение аварийно эвакуировать людей. Возгорания в лайнере не последовало.

Комиссия «Росавиации» уже начала расследование причин инцидента. Рейс в столицу Армении будет выполнять резервный борт. Его отправление намечено на 4:30 утра по московскому времени 19 июля.

По предварительной информации, которую дает Интерфакс со ссылкой на собственные источники, причиной инцидента могло стать попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения лайнера.

Ранее МЧС сообщило о восьми пострадавших при экстренной эвакуации пассажирского самолета.