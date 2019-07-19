Видео: Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в десять раз

Штрафы за задержку рейсов и багажа увеличат в десять раз. Поправки, ужесточающие ответственность авиаперевозчиков, внесли в Воздушный кодекс. По словам членов комитета Госдумы по транспорту штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания.

Авторы инициативы уверены, что это позволит избежать ситуаций, подобных той, что сложилась в «Шереметьево» в июне 2019 года. Тысячи людей были вынуждены ждать выдачи багажа по шесть часов. Из-за чего многие пропустили свои рейсы. Поправку об ужесточении наказания для перевозчиков уже рассмотрели на заседании профильного комитета в Госдуме. В ближайшее время состоится второе чтение законопроекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа.