Александр Олешко вступился за Софию Ротару, оттолкнувшую поклонника после концерта

Российская телезвезда Александр Олешко оправдал поступок Софии Ротару, которая оттолкнула поклонника на фестивале «Славянский базар», пишет «Экономика сегодня».

По его словам, он был свидетелем инцидента у сцены в белорусском Витебске. Олешко отметил, что фанат вел себя бесцеремонно и нарушил личное пространство певицы.

«Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею что бы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!» — написал Александр на своей странице в Instagram.

Свой тезис телеведущий сопроводит видео из-за кулис фестиваля, на котором он тепло приветствует отечественную суперзвезду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте с Софией Ротару на фестивале в Белоруссии.