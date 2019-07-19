Александр Олешко вступился за Софию Ротару, оттолкнувшую поклонника после концерта

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Телеведущий заявил, что зритель вел себя бесцеремонно.

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Фото, видео : Instagram @oleshkoaleksandr

Российская телезвезда Александр Олешко оправдал поступок Софии Ротару, которая оттолкнула поклонника на фестивале «Славянский базар», пишет «Экономика сегодня».

По его словам, он был свидетелем инцидента у сцены в белорусском Витебске. Олешко отметил, что фанат вел себя бесцеремонно и нарушил личное пространство певицы.

«Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею что бы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!» написал Александр на своей странице в Instagram.

Свой тезис телеведущий сопроводит видео из-за кулис фестиваля, на котором он тепло приветствует отечественную суперзвезду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте с Софией Ротару на фестивале в Белоруссии.

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